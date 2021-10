In Georgsmarienhütte ist eine Rollerfahrerin angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolfoto)

via www.imago-images.de

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte ist eine Rollerfahrerin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wie die Polizei berichtet, ist es am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr zu dem Unfall gekommen: Die 17-Jährige sei mit ihrem Roller auf der Bielefelder Straße (B68) unterwegs in Richtung Kloster Oesede gewesen. In Höhe der Einmündung zu der S