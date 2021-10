Das Vereinsgelände des SV Harderberg: Auch hier war Siegfried G. ehrenamtlich tätig, auch hier soll er sich Opfer gesucht haben.

Swaantje Hehmann

Georgsmarienhütte. Der Mann, der 1974 als Mitarbeiter einer Georgsmarienhütter Kirchengemeinde ein Mädchen vergewaltigte, war später auch beim SV Harderberg als Trainer tätig. Welche möglichen Taten dort auf sein Konto gehen, ist derzeit unklar.

Unter dem Pseudonym Lisa Meyer hat die Betroffene am Montag in einer Pressekonferenz im Rathaus Georgsmarienhütte per Videoeinspielung darüber berichtet, was ihr vor fast 50 Jahren als damals Elfjähriger von dem in Ausbildung befindlichen D