Neunjähriger Radfahrer bei Unfall in Georgsmarienhütte schwer verletzt

(Symbolbild)

Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Ein neunjähriger Junge, der am Dienstag mit seinem Fahrrad in Georgsmarienhütte unterwegs war, ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schwebt das Kind nicht in Lebensgefahr.

Laut einer Mitteilung der Beamten wurde der Junge um 17 Uhr von einem Auto angefahren, das auf der Hindenburgstraße in Richtung Parkstraße unterwegs gewesen war. In Höhe der Einmündung zur Klöcknerstraße habe der 21-jährige Autofahrer aus G