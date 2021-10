Ungewöhnliches Bild: Ein Auto war am Dienstagnachmittag auf einer schmalen Treppe in der Oeseder Straße zum Stehen gekommen.

NWM-TV

Georgsmarienhütte. Kurioses Bild in Georgsmarienhütte: Ein Auto war am Dienstagnachmittag auf einer schmalen Treppe in der Oeseder Straße zum Stehen gekommen. Der Fahrer hatte in doppelter Hinsicht Glück.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer des Wagens, ein 67-jähriger Mann, schlichtweg die falsche Einfahrt zum Parkplatz des dort ansässigen K+K-Markts genommen. Ein Abschleppwagen hob das Auto anschließend von der Fußgängertreppe hoch un