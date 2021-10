Nur noch Restplätze beim Eisstockschießen in Georgsmarienhütte

Am Nachmittag Eislaufen, abends dann Eisstockschießen: GMHütte on Ice ist beliebt, das Eisstockschießen sogar fast schon ausverkauft.

Stadtmarketing/Schwarzenberger

Georgsmarienhütte. Das ging schnell: Für das Eisstockschießen bei der zehnten Auflage von "GMHütte on Ice", die am Montag, 22. November, eröffnet wird, ist das Starterfeld von 480 Mannschaften am Tag des Anmeldestarts bereits fast komplett.

Olaf Bick, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, unter dessen Regie der siebenwöchige Eiszauber läuft: „Die Nachfrage war am Dienstag unglaublich. Nach drei Minuten hatten bereits rund 150 Teams ihren Platz gebucht. Nach einer Stunde w