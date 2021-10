Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf erwartet 2021 deutliches Plus

Gute Jahreszahlen 2020 und einen positiven Ausblick für das laufende Jahr präsentierte der Vorstand der Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf der Vertreterversammlung. Am Samstag, 6. November, gibt es einen Tag der offenen Tür in der umgebauten Hauptstelle in Georgsmarienhütte.

Fleig / Eibner-Pressefoto

Hagen/Georgsmarienhütte . Das traditionelle Geschäftsmodell der Banken ist durch die weiter gegebene Niedrigzinsphase und natürlich Corona mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Die Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf (GHB) hat trotzdem 2020 Kundengeschäft und Bilanzsumme steigern können. In einem Punkt sieht der Aufsichtsrat Verbesserungsbedarf – beim Frauenanteil in den Gremien.

Rund acht Monate nachdem die Vorstände Onno Onnen und Andreas Schwich in der Sporthalle Niedermark in Hagen die Ergebnisse der Volksbank GHB für das Geschäftsjahr 2020 präsentiert hatten, erfolgte jetzt an gleicher Stelle eine Ver