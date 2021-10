Ein schwerer Fall von Kindesmissbrauch in einer evangelischen Gemeinde in Georgsmarienhütte in den 1970er-Jahren kam nun ans Tageslicht.

imago-images.de/Inderlied/Kirchner-Media

Georgsmarienhütte. Ein elfjähriges Mädchen ist in den 1970er-Jahren in der evangelischen König-Christus-Gemeinde in Georgsmarienhütte schwer sexuell missbraucht worden. Wie geht die Kirche damit um?

Was war 1973 und 1974 in der Gemeinde passiert: In einem von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche zusammen mit der Betroffenen organisierten Pressegespräch im GMHütter Rathaus berichtete die Frau, per Video zugeschaltet, unter dem Pseu