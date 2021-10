Das Schild ist seit Ende September ab: DRK-Impfzentrumleiter Jens Kasselmann vergangene Woche bei den Abbauarbeiten in den "Möbel Meyer"-Räumen.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Die Hinweisschilder hängen zwar noch an der B51, aber seit Ende September ist das Kapitel „Impfzentrum Georgsmarienhütte“ nach knapp zehn Monaten beendet. DRK-Impfzentrumsleiter Jens Kasselmann zieht Bilanz. Welche Momente blieben in Erinnerung? Und was passiert jetzt am Standort?

Am Ende ging alles sehr schnell: Nachdem am Montag vergangener Woche noch Schüler des Gymnasiums Oesede zum zweiten Mal geimpft worden waren, dauerte es gerade drei Tage, dann waren Wartezonen und Impfstraßen im Erdgeschoss zurück