Mit einem speziell an ihre Bedürfnisse angepassten Dreirad ist Antonia mobil und tut ihrer Gesundheit etwas Gutes. Doch ab Vollendung des 15. Lebensjahres ist die Krankenkasse nicht mehr für die Finanzierung des Hilfsmittels zuständig – Antonia soll ihr Rad wieder abgeben.

Philipp Hülsmann

Georgsmarienhütte . Nach dem Erscheinen des Berichts über die schwerbehinderte Antonia Beinlich aus Georgsmarienhütte, die ihr geliebtes Therapierad wieder an die Krankenkasse abgeben soll, standen die Telefone in der Redaktion nicht mehr still: Viele Leser wollen dem Mädchen helfen.

Dank eines speziell an ihre Bedürfnisse angepassten Therapierads kann Antonia mit ihren Schwestern und ihren Eltern Ausflüge machen, zum Einkaufen fahren oder einfach mit den Kindern aus der Nachbarschaft spielen. Erst nach einer juristisch