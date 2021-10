Bald ist Anmeldestart für das Eisstockschießen in Georgsmarienhütte

Eines der Highlights bei „GMHütte on Ice“: das große Turnier im Eisstockschießen. Anmeldungen dafür sind ausschließlich online ab dem 12. Oktober 2021 möglich.

Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte . Nach der coronabedingten Pause im Vorjahr bietet der Stadtmarketingverein 2021 ab Montag, 22. November, wieder sieben Wochen Eislauf-Spaß auf dem Roten Platz vor dem Rathaus. Ein Markenzeichen des Winter-Events ist neben der überdachten Eislaufbahn und der Bayern-Hütte Flötzinger Alm wieder das Eisstockschießen.

GMHütte on Ice feiert in diesem Jahr das Zehnjährige, und bei der Jubiläums-Auflage darf natürlich das abendliche Highlight nicht fehlen. Anmeldestart für das Eisstockschießen um den Sparkassen-Cup ist am Dienstag, 12. Oktober 2021, ab 9 Uh