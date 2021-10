Am Carl-Stahmer-Weg in Georgsmarienhütte gilt bereits Tempo 30. Die Schulleiter von Gymnasium und Realschule plädieren aber für weitere Sicherheitsvorkehrungen.

NWM-TV

Georgsmarienhütte . Nach dem Verkehrsunfall am Schulzentrum, bei dem am Donnerstag ein Schüler des Gymnasiums Oesede anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste, ist die Verkehrssituation am Carl-Stahmer-Weg wieder in die Diskussion gekommen. Die Schulleiter des Gymnasiums und der Realschule sehen seit Längerem Handlungsbedarf.

Der Schock saß am Donnerstagmorgen tief: Als ein zwölfjähriger Schüler des Gymnasiums zu Schulbeginn von seinem Vater am Carl-Stahmer-Weg im Schulbereich abgesetzt wurde und hinter dem Auto die Fahrbahn überqueren wollte, w