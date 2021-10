Georgsmarienhütte: Große Pläne am Heuer-Standort in Dröper

Georgsmarienhütte: Die längst geschlossene Traditionsgaststätte Heuer in Dröper wird abgerissen. An ihrer Stelle sollen 22 Wohnungen entstehen.

Nike Petersen

Georgsmarienhütte . Die Gerüchteküche kocht seit einiger Zeit, was die künftige Nutzung des Geländes der ehemaligen Bäckerei Heuer an der Ecke Heinrich-Schmedt-Straße/Wellendorfer Straße in Dröper betrifft. Eine der Fragen: Was wird aus dem Standort von Brink-Gehrmeyer an der Stelle?

Die Antworten gibt es wahrscheinlich am kommenden Montag, 4. Oktober, in der letzten Sitzung des Stadtplanungsausschusses in dieser Wahlperiode. Da steht ab 18 Uhr im Saal Niedersachsen des Rathauses die „Vorstellung des Bauvorhabens Neubau