Ein neues Bordell am Harderberg in Georgsmarienhütte? Wenn die Betreiber sich an die Vorschriften halten, wird es schwer für die Stadt, das zu verhindern. (Symbolfoto)

dpa/Arne Dedert

Georgsmarienhütte . Dass es zum Beispiel in Alt-GMHütte und Oesede erotische Vergnügungsangebote in Form von Wohnungsprostitution gibt, ist vielen bekannt. Nun gibt es Pläne, im Gewerbegebiet Osterheide Süd ein Bürogebäude künftig als „Prostitutionsstätte“ zu nutzen. Kommt also ein Bordell an den Harderberg?

Seit dem Frühjahr liegt im Rathaus eine Bauvoranfrage vor, eine bisherige Gewerbeimmobilie an der Straße Osterheide, an der zum Beispiel auch der Awigo-Recyclinghof zu finden ist, zu einem Haus mit sogenannten „Modelappartements“ umzubauen.