Frontalzusammenstoß zweier Autos in Georgsmarienhütte

In Georgsmarienhütte ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall auf der Sutthauser Straße gekommen. (Symbolfoto)

David Ebener

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall auf der Sutthauser Straße in Holzhausen gekommen. Eine Person soll eingeklemmt sein.

Gegen 8.05 Uhr waren die beiden Autos aus bislang unbekannter Ursache frontal ineinander gefahren. Eine Person soll eingeklemmt sein. Wie schwer diese verletzt ist, ist noch unklar.Auf der Sutthauser Straße staut sich derzeit der Verkehr. D