Mountainbiker schädigen in Georgsmarienhütte eine Burg – ohne es zu wissen

Beraten über die Maßnahmen zur Erhaltung der Wälle und Gräben der historischen Bardenburg: an der Vorburg (von links) Johannes Bartelt, Axel Friederichs, Detlef Heming, Helmut Westerbusch, Wolfgang Springmeier, Astrid Kämmer und Friedrich Gleissner.

Kathrin Engelhardt

Georgsmarienhütte. Umweltschützer und Archäologen fürchten die unwiederbringliche Zerstörung der Bardenburg in Georgsmarienhütte durch Mountainbiker und Forstwirtschaft. Aber Steine sucht man im Wald auf dem Reremberg vergeblich. Was also wird dort zerstört?

Manchen Bürgern in Georgsmarienhütte und Umgebung wird die Bardenburg ein Begriff sein, andere haben vermutlich noch nie von ihr gehört. Das ist auch nicht so verwunderlich, denn selbst wer direkt an ihr vorbei läuft, nimmt das Areal auf de