Nach Drohungen: Polizeieinsatz in GMHütter Brunnenstraße

Mehrere Streifenwagen war am Donnerstag in der Brunnenstraße im Einsatz.

Martin Dziadek via www.imago-images.de

Georgsmarienhütte. Mit mehreren Beamten und Streifenwagen war die Polizei am Donnerstagvormittag in der Brunnenstraße in Alt-Georgsmarienhütte im Einsatz. Dabei wurde ein 24-jähriger Mann festgenommen.

Im Vorfeld hatte eine Job-Beraterin die Polizei informiert, dass ihr Klient bei einem Beratungsgespräch Drohungen gegen Dritte ausgestoßen habe. Die Beraterin hatte den Eindruck, dass der Mann sich in einer psychischen Ausnahmesituation bef