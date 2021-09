Wer darf als Leitung der Stabstelle für Wirtschaftsförderung und Rechtswesen ins Rathaus in Georgsmarienhütte einziehen?

Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Besetzungen von Leitungsstellen erfolgen in Kommunen häufiger nicht einstimmig. Aber dass es so gut wie keine Unterstützung für einen Personalvorschlag der Verwaltungsspitze gegeben hat, daran kann sich in der GMHütter Politik niemand erinnern. Die Hintergründe einer Personalie, die für Kopfschütteln sorgt.

Die Vorgeschichte: Im Sommer wurde Wirtschaftsförderer Andreas Wolf, der viele Jahre auch Stellvertreter im Amt des früheren Bürgermeisters Heinz Lunte war, in den Ruhestand verabschiedet. Die Neuausschreibung erfolgte mit dem bisherig