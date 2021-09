Demnächst kein Wochenmarkt mehr in Alt-Georgsmarienhütte

Nachdem der letzte verbliebene Händler seinen Stand aufgegeben hat, findet in Alt-Georgsmarienhütte ab sofort kein Markt mehr statt. Das soll aber nicht so bleiben.

Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte. Nur noch ein Fischhändler hielt in Alt-Georgsmarienhütte die Stellung. Doch auch er schloss jetzt seinen Stand, nachdem immer weniger Besucher kamen. Die Stadt Georgsmarienhütte arbeitet aber bereits an einer Lösung.

Bereits über die vergangenen Jahre und Monate sei der Wochenmarkt am südlichen Ende der Hindenburgstraße in Alt-Georgsmarienhütte immer kleiner geworden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Georgsmarienhütte.Ab sofort findet damit