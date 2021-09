20 weitere Mitarbeiter des Harderberger Schlachthofs mit Wohnsitz in der Region Osnabrück sind positiv auf Corona getestet worden. (Symbolfoto)

David Ebener

Georgsmarienhütte. Nach einem Corona-Ausbruch in einem Schlachthof in Georgsmarienhütte ist die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter weiter gestiegen. Nach neuen Zahlen des Osnabrücker Gesundheitsdienstes sind 20 weitere Fälle in Stadt und Landkreis bekannt geworden.

18 Corona-Fälle bei Mitarbeitern am Schlachthof-Standort in Harderberg, die ihren Wohnsitz in Stadt oder Landkreis Osnabrück haben, waren bereits bekannt. Nach den Abstrichen von weiteren Mitarbeitern kommen "nun also zwanzig neue Fälle hin