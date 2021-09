Unterricht an der Comeniusschule in Georgsmarienhütte fällt weiter aus

Nach Angaben des Landkreises fällt der Unterricht noch zwei weitere Tage aus. (Archivbild)

Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Der Unterricht an der Comeniusschule in Georgsmarienhütte fällt weitere zwei Tage aus. Nach Angaben des Landkreises geht es am Mittwoch, 15. September 2021, wieder los.

Demnach sollen alle Klassenräume noch einmal durch eine Spezialfirma gereinigt werden. In den vergangenen Wochen waren bei Sanierungsarbeiten festgebundene Asbestplatten ausgetauscht worden. In mehreren Räumen der Schule wurden danach