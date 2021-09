Kommunalwahl 2021 in der Region Osnabrück: Kaum ein Landwirt kandidiert

Ja wo sind sie denn? Hauptberufliche Landwirte sind auf den Wahllisten der Parteien nur in sehr geringem Umfang vertreten. (Symbolbild)

Colourbox.de

Osnabrück. Handel und Dienstleistungen dominieren die Kommunalpolitik in der Region Osnabrück: Kein Gewerbezweig ist in den Parteilisten insgesamt stärker vertreten. Unter den zwölf Orten des Altkreises ist nur einer, in dem ein anderes Gewerbe dominanter ist. Kaum kommunalpolitische Ambitionen haben unterdessen Landwirte.

Die Auswertung der Kandidatenlisten aller Parteien und Gruppierungen, die zur Kommunalwahl antreten, ist eindeutig: Die meisten Bewerber arbeiten im Bereich "Handel und Dienstleistungen". Am zweitstärksten vertreten sind Berufe, die unter "