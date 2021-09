Asbest-Alarm in Comeniusschule in Georgsmarienhütte

In der Comeniusschule in GMHütte (Archivbild) liegt nach Schadstoffsanierungen der Asbest-Grenzwert in acht von 30 Räumen oberhalb des Erlaubten.

Gert Westdörp

Georgsmarienhütte. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten werden in mehreren Räumen der Comeniusschule in Georgsmarienhütte die Asbest-Grenzwerte überschritten. Am Montag rücken deshalb Spezialreiniger an.

Wie der Landkreis Osnabrück als Schulträger am Sonntagnachmittag mitteilte, handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Gesundheitsgefahr bestehe nicht. "Schule kann am Montag wie geplant stattfinden", sagte Sprecher Burkhard Riepenhoff auf