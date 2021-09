Regiert in Bad Laer das Patriarchat? So weiblich wird die Kommunalwahl in der Region

In der Politik sind Männer und Frauen noch längst nicht gleichermaßen repräsentiert. Das gilt auch für die Kommunalwahl 2021 in Stadt und Landkreis Osnabrück. (Symbolfoto)

Colourbox.de

Osnabrück . Bei den Grünen und in Georgsmarienhütte klappt es so halbwegs, in der FDP und in Bad Laer noch nicht so wirklich: Frauen sind in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert. Wie genau ist das Verhältnis der Geschlechter in der Region Osnabrück?

Männer und Frauen kommen in der Gesellschaft ungefähr gleich häufig vor. In der Politik sind sie hingegen sehr ungleichmäßig repräsentiert. Das zeigen auch die anstehenden Kommunalwahlen 2021 in der Region Osnabrück: Nur ein gutes Viertel d