Kinder dürfen den Roten Platz in Georgsmarienhütte bemalen

Mit den Kindern aus dem Michaelistreff in Oesede werben Bürgermeisterin Dagmar Bahlo (links) und die städtische Jugendpflegerin Martina Möllenkamp für die Aktion zum Weltkindrtag.

Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte. Alle Georgsmarienhütter Kinder sind am Montag, 20. September, um 15 Uhr auf den Roten Platz in Oesede eingeladen. Unter dem Motto "Kinder erobern die Straßen", können sie aufmalen, was sie gerade bewegt.

„Kinderrechte jetzt!“ - Das ist das Motto des diesjährigen Weltkindertages am 20. September. Um auf die Bedürfnisse der jungen Generation aufmerksam zu machen, hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) die kreative Mitmachakti