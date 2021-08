Zahl der aktuell mit Corona-Infizierten in Georgsmarienhütte stark gestiegen

In Georgsmarienhütte ist die Zahl der Personen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, innerhalb von 24 Stunden um 21 gestiegen. (Symbolfoto)

Hendrik Schmidt/dpa

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte ist die Zahl der aktuell mit Corona infizierten Menschen von 32 am Dienstag auf 53 am Mittwoch angestiegen. Woran liegt das?

Einen Corona-Hotspot, der die Infizierten-Zahl derart hat ansteigen lassen, gibt es laut der Stadt Georgsmarienhütte nicht. Man habe sich diesbezüglich auch beim Landkreis erkundigt. Es bleibt dabei: "Wir haben ein diffuses Ausbruchsgescheh