Podiumsdiskussionen in Georgsmarienhütte zur Kommunalwahl 2021

Drei Stimmen haben die Georgsmarienhütter Bürger bei der Wahl des neuen Rates am Sonntag, 12. September.

Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte . Die Schulferien nähern sich dem Ende und es sind keine drei Wochen mehr bis zur Kommunalwahl am Sonntag, 12. September: Der Wahlkampf für Stadtrat und Kreistag geht in die spannende Schlussphase. Entscheidungshilfe für die Stimmenabgabe bieten in Georgsmarienhütte mehrere Podiumsdiskussionen.

Die Schwerpunkte bei den Veranstaltungen sind Seniorenthemen, die Verkehrspolitik, Bildung oder Stadtentwicklung und Stadtteilaspekte. Den Anfang macht am Montag, 30. August, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Seniorenberat 60+.Auf