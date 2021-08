Auch ein Autoscooter, wie hier bei einer Pop-up-Kirmes in NRW, wird im Angebot des Georgsmarienhütter Funpark vom 26. bis 30. August nicht fehlen.

Lino Mirgeler/dpa

Georgsmarienhütte. Ab Montag kommender Woche wird in Georgsmarienhütte auf Potthoffs Feld sowie dem Richtung Rathaus angrenzenden Parkplatz aufgebaut, am Donnerstag geht der Funpark los. Was bietet der bis Montag, 30. August, stattfindende Pop-up-Vergnügungspark?

Nachdem wie schon 2020 der Hüttenmarkt sowie zuletzt die Holzhauser Kirmes und die Oeseder Großkirmes von der Stadt wegen der ungewissen Corona-Bedingungen abgesagt werden mussten, bieten die Schausteller jetzt ein Pop-up-Freizeitverg