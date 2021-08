In Georgsmarienhütte und anderen Kommunen hat die Briefwahl begonnen

Das neu eingerichtete Briefwahlbüro im GMHütter Rathaus mit den drei Wahlkabinen für die vorzeitige Stimmabgabe.

Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte . Das ist etwas kurios: Für die am 26. September stattfindende Bundestagswahl kann im Georgsmarienhütter Rathaus bereits von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht werden. Warum ist dies für die zwei Wochen vorher stattfindenden Wahlen zu den Stadt- und Gemeinderäten sowie zum Kreistag noch nicht möglich?

Der Andrang hielt sich am Montag noch in Grenzen, aber in zahlreichen Kommunen haben die ersten Bürger schon die Möglichkeit der vorzeitigen Stimmabgabe genutzt. Die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl werden voraussichtlich zwar