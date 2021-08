Protestplakat am Ortseingang von Kloster Oesede an der Hohen Linde: Die Anwohner machen gegen den 40 Meter hohen Funkmast mobil.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Der Baubeginn hat viele Anwohner an der Hohen Linde überrascht und auf die Barrikaden gebracht: Ende Juni begann die Deutsche Funkturm GmbH in Sichtweite des Gedenksteins auf dem höchsten Punkt von Kloster Oesede damit, einen 40 Meter hohen Funkmast zu errichten. Nun steht er – und die Anwohner wollen weiter gegen ihn vorgehen.

„Kein 5G-Funkturm am Wohngebiet – ab ins Industriegebiet“, steht groß auf einem Protestschild am Ortseingang von Kloster Oesede an der Hohen Linde aus Richtung Bielefelder Straße/Holsten-Mündrup. Der Unmut im Umfeld der Baustelle, wo der An