Fußgängerbrücke am Friedhof Kloster Oesede wird neu gebaut

Die marode Fußgängerbrücke über die Düte am Friedhof Kloster Oesede soll durch einen Neubau ersetzt werden. Während der Planungs- und Bauzeit soll eine Behelfsbrücke den Übergang in diesem Bereich ermöglichen.

Stadt Georgsmarienhütte

Georgsmarienhütte. Die Fußgängerbrücke am Friedhof in Kloster Oesede soll durch einen Neubau ersetzt werden. Für die Dauer der Bauzeit soll deshalb demnächst eine Behelfsbrücke errichtet werden.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Georgsmarienhütte hervor. Derzeit ist die Fußgängerbrücke am Friedhof in Kloster Oesede aufgrund von Schäden an der Holzkonstruktion und "einer nicht mehr gegebenen Verkehrssicherheit" gesperrt.&