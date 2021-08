Warum sich Carsten Wermker aus Georgsmarienhütte in einen Dinosaurier verwandelt

Als so genannter Walking Act erweckt Carsten Wermker aus Georgsmarienhütte Dinosaurier zum Leben.

Dominik Lapp

Georgsmarienhütte. An mehreren Wochenenden im Jahr schlüpft Carsten Wermker aus Georgsmarienhütte in das Kostüm eines Dinosauriers. Sein Beruf als Saunameister hilft ihm dabei, es in der 40 Kilo schweren Hülle auszuhalten – denn darin wird es ziemlich heiß.

Eigentlich arbeitet Carsten Wermker als Saunameister im Freizeitland Hasbergen. Doch seit rund vier Jahren wandelt er auf den Spuren der Dinosaurier. Vielmehr noch: Er wird selbst zum Dinosaurier. „Entstanden ist das mehr oder weniger durch