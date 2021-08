Der Aufbau läuft noch Plan: Unser Foto zeigt den "Hütte rockt"-Vorsitzenden Marius Kleinheider (links) und den 2.Vorsitzenden Christan Peters.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte. Bei „Hütte rockt“, in diesem Jahr das einzige größere Festival im Südkreis, läuft alles nach Plan: Am Dienstag ist die Bühnenabnahme gewesen. Donnerstag geht es nachmittags mit der Familienparty und am Abend dann mit Auftritt von Monster of Liedermaching los. Rund 500 Tickets gibt es noch fürs Wochenende.

Mehr als 50 Helfer vom Verein Hütte rockt, der seit 2007 das Festival organisiert, sowie Aufbau-Dienstleister sind seit dem Wochenende im Einsatz, damit alles pünktlich fertig wird. Der Vereinsvorsitzende Marius Kleinheider ist trotz der Co