Ein Mähroboter müsse sowohl zum Kunden, als auch zu dessen Garten passen, ist Heinz Avermann, Geschäftsführer der Stavermann-Filiale in Georgsmarienhütte, überzeugt.

Carolin Hlawatsch

Georgsmarienhütte. Was vor zehn Jahren noch futuristisch wirkte, rollt heute durch viele Gärten in der Region Osnabrück: Mähroboter sind erschwinglich geworden und liegen im Trend. Doch auf was muss ich achten, wenn ich mir so ein Gerät anschaffe? Experten aus Georgsmarienhütte und Osnabrück geben Tipps.

Die autonom arbeitenden Mähroboter wurden 1995 von der schwedischen Firma Husquarna auf den Markt gebracht. Inzwischen gibt es zahlreiche Anbieter und Varianten. „In den ersten Jahren nach der Erfindung hielten wir den Mähroboter noch für e