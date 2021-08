Freilichtbühne in Kloster Oesede bietet am Wochenende gleich zwei Premieren

Spielzeitauftakt am Freitag mit der Premiere des Abendstücks "Zum Sterben schön": Die Waldbühne Kloster Oesede bietet zum Saisonstart gleich zwei Erstaufführungen am Wochenende. Denn Sonntag um 16 Uhr folgt gleich der erste Termin des Familienmusicals "Es war einmal - 7 auf einen Streich".

Waldbühne Kloster Oesede

Georgsmarienhütte . Am Wochenende startet die Waldbühne Kloster Oesede in die neue Saison, die wegen Corona später als gewohnt startet, aber diesmal bis Ende September dauert. Warum die Bühnen-Verantwortlichen nach der Zwangspause 2021 jetzt mit viel Optimismus in die Spielzeit gehen.

Auf diese Nachrichten passend zur Spielzeiteröffnung am Freitag hat die Waldbühne gehofft: Am Montagvormittag hat die Stadt entschieden, dass bei den drei Terminen am Wochenende statt der zuvor wegen Corona auf 250 Gäste reduzierten Kapazit