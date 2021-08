Der Termin steht: Am Samstag, 18. September, soll das Holi-Festival auf der Grünfläche Im Spell im Oeseder Zentrum stattfinden. Die Almhütte, die am Standort steht, feiert einen Tag vorher Saisonfinale.

Archiv/Michael Gründel

Georgsmarienhütte . Das wird ein krachender Saisonabschluss auf der Wiese Am Spell in Georgsmarienhütte: Am Freitag, 17. September, findet der letzte Hüttenabend in der Flötzinger Alm statt, einen Tag später wird die Location Teil des Holi-Festivals.

Im Vorfeld hatte es zunächst so ausgesehen, als würde sich ein Problem anbahnen: Denn Almhütten-Wirt Andre Krüger wollte im September für Oktoberfest-Stimmung sorgen und plante ein „Wiesnfest“ an dem Wochenende, das die Veranstalter des Hol