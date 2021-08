Der Malteser Hilfsdienst Georgsmarienhütte war im Hochwasser-Katastrophengebiet vor Ort, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen.

Michael Schulze

Dernau/Georgsmarienhütte. Die Gefühle überschlagen sich bei Michael Schulze von den Maltesern. Eine Nacht und einen Tag war er mit seinem Team im Krisengebiet in Ahrweiler. Seine bewegenden Erfahrungen hat er unserer Redaktion ausführlich geschildert.

Am 30. Juli haben sich vier Helfer des Malteser Hilfsdienstes aus Georgsmarienhütte auf den Weg in die Ortsgemeinde Dernau im Hochwassergebiet im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz gemacht. Schon auf dem Hinweg sahen sie mit eigenen Aug