Historischer Brückenschluss in Georgsmarienhütte gerät ins Stocken

Vorne die Lücke, hinten die Brücke: Das über 400 Tonnen schwere Mittelteil der neuen Brücke über die B68 wurde am Mittwoch in die Lücke an der Schulstraße in Georgsmarienhütte geschoben – diese Aktion dauerte fast den ganzen Tag.

Swaantje Hehmann

Georgsmarienhütte. Es sollte ein historischer Tag für den Brückenbau in Niedersachsen werden: das Einschieben eines 400 Tonnen schweres Brückenelements an der Schulstraße in Georgsmarienhütte. Aber es wurde eine Geduldsprobe.

Ingenieurskunst und knifflige Bauarbeit: Mittwochmorgen 8.30 Uhr auf der B68. Wo vor zwölf Tagen die Brücke über die Schulstraße abgerissen wurde, wuseln Männer und Frauen auf der Baustelle. Nichts deutet vorerst darauf hin, dass