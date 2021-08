Endlich wieder Open-Air-Konzertfeeling: Insgesamt 2000 Fans können jetzt jeweils vom 12. bis 14. August bei "Hütte rockt" vor der Bühne abfeiern.

Viktoria Koenigs/Archivfoto

Georgsmarienhütte . Die unsicheren Coronazeiten führen zu kuriosen Situationen: Während das "Hütte rockt"-Festival jetzt mit 2000 Besuchern Vollgas geben kann, reduziert die Waldbühne Kloster Oesede die Zuschauerkapazität bei den Aufführungen.

Mitte August geht es sowohl für Hütte rockt als auch für die Waldbühne in Kloster Oesede los: Auf dem Festivalgelände an der Bielefelder Straße am Harderberg steigt dann die 14. Auflage des GMHütter Rockfestivals und die Freilichtbühne star