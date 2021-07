Klinikareal in Georgsmarienhütte: Stadt will Zugriffsrecht nutzen

Wenn Ende 2021 auch die Reha-Fachklinik Möhringsburg nach Osnabrück umzieht, wird die Immobilie der Klinik am Kasinopark in Alt-GMHütte nicht mehr als Krankenhausstandort genutzt. Die Stadt kann dann ihr Rückfallrecht geltend machen.

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. Was passiert in Georgsmarienhütte mit dem Areal der Klinik am Kasinopark? Das Votum des Stadtrates ist zumindest eindeutig.

Ein für die Stadtentwicklung sehr wichtiger Punkt stand jüngst im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung auf der Tagesordnung: Die Ausübung des Rückfallrechts hinsichtlich des mehr als 8000 Quadratmeter großen Areals der Klinik a