Kommen doch noch Luftfilter an Schulen in Georgsmarienhütte?

En mobiler Luftfilter soll auch in den Klassen 1 bis 6 in Georgsmarienhütter Schulen zum Einsatz kommen, wenn der Antrag im zweiten Anlauf erfolgreich ist.

dpa/Sven Hoppe

Georgsmarienhütte. Das Thema Luftfilter in Schulen ist gerade wieder bundesweit in den Schlagzeilen. Nun gibt es in Georgsmarienhütte einen erneuten Vorstoß.

Im März hat es für den Antrag der SPD/FDP-Gruppe, die Anschaffung von mobilen Luftfiltern für die Klassen 1 bis 6 zu beschließen, keine Mehrheit gegeben. Jetzt könnte es am Donnerstag in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause einen zwe