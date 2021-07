Tödliches Gleisunglück: Mann von Zug in Kloster Oesede erfasst

Der Unfall am Bahnübergang in Kloster Oesede passierte am Freitagnachmittag.

Festim Beqiri

Georgsmarienhütte. Ein älterer Herr mit Rollator wollte einen Bahnübergang in Kloster Oesede überqueren und ist von einem Reisezug erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie die Bundespolizei Osnabrück mitteilt, wollte ein 84-jähriger Mann am Freitagnachmittag die Schienen in der Nähe des Bahnhalts in Kloster Oesede, einem Stadtteil von Georgsmarienhütte, überqueren, als er von einem Personenzug der Nordwes