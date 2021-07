Seit rund einem Monat ist der Freibadbereich des GMHütter Panoramabads geöffnet. 240 Gäste dürfen hier in dem zur Verfügung stehenden Zwei-Stunden-Fenster schwimmen.

Stadtwerke GMHütte

Georgsmarienhütte . In zwei Wochen starten auch in Niedersachsen die Sommerferien. Für Kinder und Jugendlichen der Hüttenstadt könnte das in diesem Jahr mit kostenlosem Badespaß in den Freibädern verbunden sein. Doch die Stadtverwaltung sieht den Vorschlag kritisch.

Von den Politikern im Fachausschuss gab es eine Ein-Stimmen-Mehrheit für eine entsprechende Beschlussempfehlung. Die endgültige Entscheidung über den Antrag der SPD/FDP-Gruppe fällt kommende Woche.Der AntragAls kleine Entschädigung für alle