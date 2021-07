Im Kreimer-Selberg-Museum in Georgsmarienhütte-Holzhausen gibt es auch einen Raum, eingerichtet wie in den Siebzigerjahren, zu bestaunen.

Dominik Lapp

Georgsmarienhütte/Hagen. Ein Museum im Wohngebiet? Das gibt es seit kurzem in Georgsmarienhütte-Holzhausen. Wer kommt auf so eine Idee? Und kann jeder einfach ein Museum eröffnen?

Ganz unscheinbar steht es da, das Haus mit der Nummer sechs, an der Sutthauser Straße in Holzhausen. Früher, in den 1970er-Jahren, war dort ein kleines Lebensmittelgeschäft, später wurde am selben Ort Currywurst verkauft. Seit 2019 gehört d