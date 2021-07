Flötzinger Alm in Georgsmarienhütte geht in den Party-Modus

Bieten ab Juli am Wochenende musikalische Unterhaltung in der Flötzinger Alm: die Betreiber Elmira Kuberski und Andre Krüger.

Swaantje Hehmann/Archiv

Georgsmarienhütte. Vor knapp einem Monat haben Elmira Kuberski und Andre Krüger die Flötzinger Alm auf der Grünfläche Im Spell in Georgsmarienhütte wieder eröffnet. Die beiden Betreiber sind mehr als zufrieden: „Es läuft sehr gut.“ Im Juli wird neben Almhütten-Ambiente am Wochenende auch Programm geboten.

Der Plan, ab dem Viertelfinale die EM-Spiele der deutschen Mannschaft auf zwei Großbildschirmen zu zeigen, hat sich zwar am Dienstagabend mit dem Ausscheiden des DFB-Teams erledigt. Im Juli wird jedoch auch so einiges geboten: „Es ist zu me