Georgsmarienhütte. Heinrich Fröse geht mit 65 Jahren in Ruhestand und gibt sein Schreibwarengeschäft in neue Hände: Mittwochabend wird er erstmals nach 37 Jahren ohne Schlüssel den Laden an der Oeseder Straße verlassen.

Der Name Fröse ist in Oesede eine Institution: Im Laufe der Jahre sind hier weit mehr als 100.000 Karten für Veranstaltungen in der Stadt und insbesondere auf der Waldbühne verkauft worden, und was immer an Schreibwaren auf dem Einkaufszettel steht – hier gibt es von der Mine bis zum gehobenen Bedarf alles.

Breites Sortiment als Erfolgsrezept

„Viele nehmen uns als Kiosk wahr, weil wir Zeitschriften, Zigaretten und Lotto/Toto bieten, aber wir sind ein Fachgeschäft, das zahlreiche Verwaltungsabteilungen in der Region als Kunden mit Bürobedarf beliefert und auch elektronische Geräte führt“, so der künftige Rentner Fröse. Das umfasst seit einigen Jahren zum Beispiel auch Autokennzeichen, da sich die Kfz-Zulassungsstelle im Zentrum befindet.

Im Juni 1984 fing er an der Oeseder Straße 66 an, ehe dann im Herbst '86 der Umzug an den jetzigen Standort am Roten Platz erfolgte. Der Sprung in die Selbständigkeit war in der Lebensplanung des Oeseders, der seit 50 Jahren Mitglied der Ortsfeuerwehr ist, eigentlich nicht vorgesehen. Die Zeichen standen ursprünglich in Richtung Tätigkeit in der Versicherungsbranche. Doch da die Chancen auf eine eigene Agentur gering waren, orientierte er sich nach einigen Jahren neu – und setzte auf Schreibwaren und Passbilder.

Immer wieder neue Geschäftsfelder gefunden

„Das waren damals ganz andere Zeiten, in denen ein Großteil des Umsatzes mit Filmentwicklungen oder Passfotos gemacht wurde“, erinnert sich Fröse. „Da haben wir mit drei bis vier Laboren zusammengearbeitet, um die Auftragsmenge abzuarbeiten.“ In den 1990ern begann dann langsam der Siegeszug der Digitalfotografie, die zu „Wahnsinnsrückgängen“ beim langjährigen Umsatzbringer führte.

„Aber wir haben immer wieder neue Geschäftsfelder gefunden, um solche Situationen aufzufangen.“ Um als kleiner Selbständiger dauerhaft erfolgreich zu sein, muss man offen sein für neue Entwicklungen und Marktchancen. „Sonst wird es bei den vielen Veränderungen irgendwann schwierig, weiter die notwendigen Einnahmen zu erzielen.“

Bis 2010 zweites Geschäft in Kloster Oesede

Nach dem Ausdrucken von Digitalfotos kam das Handygeschäft, dann die Smartphone-Welle: „Natürlich gab es immer Mitbewerber, aber wir haben im Zentrum einen optimalen Standort, und das hat geholfen.“ Bis 2010 hat Fröse in Kloster Oesede auch rund 18 Jahre ein zweites Geschäft gehabt. „Da war am Ende aber nicht mehr die Frequenz im Stadtteil, dass sich das weiter gelohnt hat.“

Welche Brüche es im Laufe der fast vier Jahrzehnte gegeben hat, machen die Veränderungen beim Umsatz deutlich. Der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen, und bei Tabak und Zigaretten sind die Zahlen ähnlich. Aufgefangen haben der Inhaber und seine Frau Elke das zum Beispiel durch Toto und Lotto: „Seit 2011 sind wir Annahmestelle, was für rund 30 Prozent des Umsatzes sorgt.“

Zwei Oeseder Jungs übernehmen

Ein heftiger Einschnitt für Fröse war sein Herzinfarkt Anfang 2019: „Da war ich komplett weg und bin wieder belebt worden“, beschreibt er jenen Abend im Januar in Bad Rothenfelde, den er vermutlich nur überlebt hat, weil die Schüchtermann-Klinik in direkter Nähe war. Ein Jahr war er danach nicht im Geschäft, für das er jetzt eine Nachfolgelösung gefunden hat, nachdem die beiden Töchter andere Berufswege vorgezogen haben.

Mit Thomas Themlitz und Johannes Tenbieg übernehmen zwei Oeseder Jungs, die früher ihre Panini-Bilder bei ihm gekauft haben und heute Anfang 40 sind – also wissen, wofür Fröse in GMHütte steht. Beide betreiben in Bad Iburg auch gemeinsam einen Getränkemarkt und haben sich in den vergangenen zwei Monaten bereits ins neue Geschäft eingearbeitet. Auch die fünf Mitarbeiter werden übernommen. „Das passt“, ist sich der künftige Ruheständler sicher.