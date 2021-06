Frau aus Hilter bei Unfall in Georgsmarienhütte verletzt

Bei einem Unfall auf der L95 in Georgsmarienhütte ist am Montag eine Frau leicht verletzt worden.

NWM-TV

Georgsmarienhütte. Bei einem Unfall auf der Glückaufstraße in Georgsmarienhütte ist am Montag eine Frau aus Hilter leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war ein Busfahrer um 12.55 Uhr auf der L95 (Glückaufstraße) aus Kloster Oesede kommend in Richtung Oesede unterwegs, als ihn ein bislang unbekannter Autofahrer an der Einmündung zu der Straße Im tiefen Siek in einer