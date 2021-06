Georgsmarienhütte. Nach einem schwierigen Abschlussjahr sind die Absolventen und die Lehrkräfte der Comeniusschule stolz auf die eigene Leistung und das Durchhaltevermögen. Das war eine Heldentat, findet Schulleiter Matthias Heithecker.

Trotz Corona, Lockdown und Homeschooling haben es die Zehntklässler der Comeniusschule in Georgsmarienhütte geschafft, einen ordentlichen Hauptschulabschluss zu erreichen. Für Schulleiter Matthias Heithecker eine ganz besondere Leistung. Denn nur durch eigene Disziplin, die Unterstützung durch die Familien und die schon vor Jahren aufgebauten digitalen Lernplattformen sei das alles möglich gewesen.

Gut durch die Corona-Zeit

Kein Wunder, dass das Motto der diesjährigen Absolventen lautet: "Mit dem Abschluss in den Händen werden Helden zu Legenden!" Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen habe vorbildlich geklappt, weil die Ganztagsförderschule bereits seit Jahren an der Digitalisierung des Unterrichts arbeite und über Whiteboards und Laptops verfüge. Im Hybridunterricht kamen die Zehntklässler alle zwei Tage in die Schule und zuhause wurden dann Übungen bearbeitet, die vom Schulserver heruntergeladen werden konnten. Und wer daheim technisch nicht so gut ausgestattet war, konnte auf einen der 36 Leih-Notebooks zurückgreifen, die mit Hilfe des "Digitalpakets" und des Schulbudgets schon gleich zu Beginn des Lockdowns angeschafft wurden.

Die Absolventen Niklas Borrink, Kai Flottmann, Vanessa Grass, Fabian Krüger, Yvonne Stein, Marvin Hehl, Linus Hörmeyer, David Langrock, Anna-Lena Mariani-Paulino, Nico Mariani-Paulino, Lara Nitzsche, Frederik Reitz und Rene Vorwald sowie sechs weitere junge Damen und Herren.

Auch wenn die Abschlussfeier ein wenig kleiner ausfiel als in früheren Jahren, war die Freude groß. In seiner Abschlussrede betonte der Schulleiter, wie freundlich und ruhig der Umgang miteinander und mit den Corona-Regeln in diesem Jahrgang war. Das allein sei schon heldenhaft: "Ihr seid Helden, weil ihr diese Leistung auch unter schwierigen Umständen vollbracht habt. Und ihr habt Verantwortung für euer Leben und eure Zukunft übernommen."