Die letzte ihrer Art in Georgsmarienhütte: Die Naturstein-Brücke in der Straße Im Dütetal in Holzhausen muss saniert werden.

Jörn Martens

Georgsmarienhütte. An zwei Brücken in Georgsmarienhütte nagt heftig der Zahn der Zeit. Die Sanierungsfälle in Holzhausen und Kloster Oesede sind einerseits nicht billig, andererseits kosten sie Zeit, was für Unmut sorgt.

In Kloster Oesede geht es um die Holzbrücke zwischen Friedhof und Mühlenteich. Die zuletzt 2019 ausgebesserte Holzkonstruktion über die Düte wurde wegen der nicht mehr gegebenen Verkehrssicherheit Mitte Mai gesperrt. D