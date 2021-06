Eine 18-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall in Georgsmarienhütte leicht verletzt. (Symbolfoto)

imago-images/Fotostand/K. Schmitt

Georgsmarienhütte. Am Donnerstag wurde eine Radfahrerin zwischen Osnabrück-Sutthausen und Georgsmarienhütte angefahren. Der Täter beging Unfallflucht.

Gegen 13.20 Uhr war die 18-Jährige mit ihrem Rad auf der Malberger Straße unterwegs in Richtung Georgsmarienhütte. An der Einmündung zur Unterbauerschaft wollte sie nach links in Richtung Malbergen einbiegen. Ein bislang unbekannter, aus Ma