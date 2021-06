Erfolgreicher Start der Bonus-Aktion: Die Verkaufszahlen des Stadt-Gutscheins haben sich in der ersten Woche rund vervierfacht.

Stadtmarketingverein/Bick

Georgsmarienhütte. Anfang der Woche ist die Bonusaktion „StadtGutschein+“ in Georgsmarienhütte gestartet. Die Sonderaktion bietet zeitlich befristet einen 20-prozentigen Mehrwert beim Kauf des Einkaufsgutscheins. Die Zwischenbilanz nach der ersten Verkaufswoche ist beachtlich.

„Wir haben in den ersten fünf Tagen mit ungefähr 25.000 Euro rund das Dreifache an Gutscheinen verkauft, wie sonst in einem ganzen Monat“, ist Stadtmarketing-Geschäftsführer Olaf Bick mit den Zahlen mehr als zufrieden. Der Kaufanreiz in For